Хавбек «Росарио Сентраль» Монтойя станет игроком «Севильи»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферы, Севилья, Росарио Сентраль, Вальтер Иван Монтойя
Сегодня, 04:04 | Источник: ФК "Севилья" | Фото: Твиттер ФК "Севилья" | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник аргентинского клуба «Росарио Сентраль» Вальтер Монтойя в ближайшее время подпишет контракт с «Севильей». Отмечается, что клубы и сам футболист уже достигли соглашения по трансферу. 23-летнему аргентинцу осталось лишь пройти медобследование. Контракт игрока с «Севильей» будет рассчитан до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины на счету Монтойи 2 гола за 8 матчей.
📣 Walter Montoya, nuevo centrocampista del #SevillaFC a expensas del reconocimiento médico ➡ https://t.co/be1ufXaroN pic.twitter.com/eO3J7YuyYV
— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 27 января 2017 г.
Напомним, что «Севилья» также интересуется форвардом «Дженоа» Джованни Симеоне.
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