Лепёхин: «Приобретение Лунёва означает, что Луческу недоволен Кержаковым и Лодыгиным»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал переход из «Уфы» в петербургский клуб голкипера Андрея Лунёва:

«Приобретение этого вратаря „Уфы“ означает, что Мирча Луческу не доволен ни Михаилом Кержаковым, ни Юрием Лодыгиным. Как бы тренер не отзывался положительно в СМИ о действующих голкиперах, приобретение нового говорит о необходимости сменить основного вратаря команды. Если лично Луческу настоял на этом трансфере, думаю, Лунёв будет основным вратарём „Зенита“ во второй части сезона. Если же решение о покупке принималось без участия Луческу — Лунёву будет тяжело себя проявить в новой команде».

Также Лепёхин высказался по поводу возможного приобретения сине-бело-голубыми защитника «Челси» Бранислава Ивановича.