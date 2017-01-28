Лепёхин: «Приобретение Лунёва означает, что Луческу недоволен Кержаковым и Лодыгиным»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Лунёв Андрей, Лепехин Константин, Луческу Мирча , Кержаков Михаил, Лодыгин Юрий
Сегодня, 06:56 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный
Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал переход из «Уфы» в петербургский клуб голкипера Андрея Лунёва:
«Приобретение этого вратаря „Уфы“ означает, что Мирча Луческу не доволен ни Михаилом Кержаковым, ни Юрием Лодыгиным. Как бы тренер не отзывался положительно в СМИ о действующих голкиперах, приобретение нового говорит о необходимости сменить основного вратаря команды. Если лично Луческу настоял на этом трансфере, думаю, Лунёв будет основным вратарём „Зенита“ во второй части сезона. Если же решение о покупке принималось без участия Луческу — Лунёву будет тяжело себя проявить в новой команде».
Также Лепёхин высказался по поводу возможного приобретения сине-бело-голубыми защитника «Челси» Бранислава Ивановича.
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