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Роберто Карлос: «Габриэль Жезус станет одним из лучших игроков в мире»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Бразилия, Карлос Роберто , Жезус Габриэль
Сегодня, 08:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос считает, что его соотечественник Габриэль Жезус, который перебрался в «Манчестер Сити», сможет добиться больших успехов:

«Он в потрясающем ключе выиграл чемпионат с „Палмейрасом“. В сборной Бразилии он играет пообок Неймара, который поднимает уровень игры Жезуса.

В „Манчестер Сити“ у него такие партнеры как Серхио Агуэро и Давид Силва. Он окружен игроками, которые помогут ему постепенно адаптироваться в новом клубе и лиге. В будущем он станет один из лучших игроков в мире».

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