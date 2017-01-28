Роберто Карлос: «Габриэль Жезус станет одним из лучших игроков в мире»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Бразилия, Карлос Роберто , Жезус Габриэль
Сегодня, 08:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос считает, что его соотечественник Габриэль Жезус, который перебрался в «Манчестер Сити», сможет добиться больших успехов:
«Он в потрясающем ключе выиграл чемпионат с „Палмейрасом“. В сборной Бразилии он играет пообок Неймара, который поднимает уровень игры Жезуса.
В „Манчестер Сити“ у него такие партнеры как Серхио Агуэро и Давид Силва. Он окружен игроками, которые помогут ему постепенно адаптироваться в новом клубе и лиге. В будущем он станет один из лучших игроков в мире».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=XC9C-b2PTFM