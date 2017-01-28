Роберто Карлос: «Габриэль Жезус станет одним из лучших игроков в мире»

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос считает, что его соотечественник Габриэль Жезус, который перебрался в «Манчестер Сити», сможет добиться больших успехов:

«Он в потрясающем ключе выиграл чемпионат с „Палмейрасом“. В сборной Бразилии он играет пообок Неймара, который поднимает уровень игры Жезуса.

В „Манчестер Сити“ у него такие партнеры как Серхио Агуэро и Давид Силва. Он окружен игроками, которые помогут ему постепенно адаптироваться в новом клубе и лиге. В будущем он станет один из лучших игроков в мире».