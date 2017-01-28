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Стротман: «Я в долгу перед болельщиками „Ромы“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Стротман Кевин
Сегодня, 11:15 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман поблагодарил болельщиков римского клуба, которые поддерживали голландца в те времена, когда он не покидал клубный лазарет из-за травм: 

«Я всегда буду благодарен болельщикам „Ромы“ за поддержку, которую они оказывали мне.

Я уже не раз говорил, что я в долгу перед ними. Потому я должен отдавать все свои силы ради команды, чтобы радовать их.

Мы хотим бороться до конца в каждом турнире и выигрывать трофеи. Мы побеждаем и должны продолжать в том же ключе.

В прошлом году мы тоже побеждали, но в чемпионате финишировали третьими. Мы не хотим, чтобы это повторилось в этом году».

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