Стротман: «Я в долгу перед болельщиками „Ромы“»

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман поблагодарил болельщиков римского клуба, которые поддерживали голландца в те времена, когда он не покидал клубный лазарет из-за травм:

«Я всегда буду благодарен болельщикам „Ромы“ за поддержку, которую они оказывали мне.

Я уже не раз говорил, что я в долгу перед ними. Потому я должен отдавать все свои силы ради команды, чтобы радовать их.

Мы хотим бороться до конца в каждом турнире и выигрывать трофеи. Мы побеждаем и должны продолжать в том же ключе.

В прошлом году мы тоже побеждали, но в чемпионате финишировали третьими. Мы не хотим, чтобы это повторилось в этом году».