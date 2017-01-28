Тренер «Вильярреала» подтвердил трансфер Пато в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато уже одной ногой в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Информацию о грядущем переезде 27-летнего бразильца в Поднебесную подтвердил главный тренер «подводников» Фран Эскриба.

Дабы футболист не получил травму накануне перехода, сегодня он не сыграет в матче 20-го тура Ла Лиги против «Гранады».