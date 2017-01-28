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Тренер «Вильярреала» подтвердил трансфер Пато в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферы, Вильярреал, Пато
Сегодня, 11:27 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато уже одной ногой в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Информацию о грядущем переезде 27-летнего бразильца в Поднебесную подтвердил главный тренер «подводников» Фран Эскриба.

Дабы футболист не получил травму накануне перехода, сегодня он не сыграет в матче 20-го тура Ла Лиги против «Гранады».

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