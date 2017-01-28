Тренер «Вильярреала» подтвердил трансфер Пато в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Сегодня, 11:27 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Вильярреала» Алешандре Пато уже одной ногой в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Информацию о грядущем переезде 27-летнего бразильца в Поднебесную подтвердил главный тренер «подводников» Фран Эскриба.
Дабы футболист не получил травму накануне перехода, сегодня он не сыграет в матче 20-го тура Ла Лиги против «Гранады».
Другие материалы по теме:
04:04 Официально Хавбек «Росарио Сентраль» Монтойя станет игроком «Севильи» 3
01:46 Официально Эдуардо Варгас сменил «Хоффенхайм» на мексиканский «Тигрес» 2
Вчера
23:47 Официально Фото Снодграсс - игрок «Вест Хэма» 7
26 января 2017
01:23 Официально Фото Эвра подписал контракт с «Марселем» 11
25 января 2017
18:37 Официально Фото «Уотфорд» приобрёл у «Фиорентины» Сарате 2
16:09 Официально Калиджури сменил «Вольфсбург» на «Шальке» 1
11:48 Официально ПСЖ подтвердил подписание Гедеша 1
24 января 2017
21:56 Официально Фото Луис Эрнандес сменил «Лестер» на «Малагу» 1
Или войдите через
Китай - очередной рынок, который они завоюют.