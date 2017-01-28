Газизов: «„Уфа“ намерена подписать с Беленовым полноценный контракт»
Сегодня, 13:25 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заверил, что клуб намерен подписать контракт с голкипером «Анжи» Александром Беленовым в самое ближайшее время:
«Почему контракт с Беленовым до сих пор не подписан? Я прилечу 29-го на Кипр, все будет нормально. Есть кое-какие шероховатости, которые надо убрать, это не связано с игроком. У него осталось несколько месяцев контракта с „Анжи“, и мы хотим подписать с ним полноценный контракт».
Напомним, что Беленов в составе уфимского клуба отправился на зимний сбор команды, который проходит на Кипре.
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Его подписание станет очень серьезным ходом "Уфы".
С таким голкипером можно строить планы на будущее.