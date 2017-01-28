«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 18:00
Сегодня, 17:20 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 4-го раунда Кубка Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Уорд, Келли, Томкинс, Шлупп, Фламини, Ледли, Матч, Таунсенд, Ли, Бентеке.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Компани, Коларов, Клиши, Туре, Делф, Силва, Стерлинг, Сане, Жезус.
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