«Лацио» - «Кьево»: стартовые составы
Сегодня, 19:28 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Кьево» на матч 22-го тура чемпионата Италии.
«Лацио»: Стракоша, Баста, Раду, де Врей, Худт, Билья, Лулич, Пароло, Андерсон, Милинкович-Савич, Джорджевич.
Запас: Ляйтнер, Патрик, Лукаку, Кишна, Уоллас, Бастуш, Альберто, Ломбарди, Варгич, Мурджа, Росси.
«Кьево»: Соррентино, Гамберини, Гобби, Сполли, Каччаторе, Бирса, де Гузман, Хетемай, Радованович, Бастьен, Инглесе.
Запас: Дайнелли, Ригони, Иско, Сардо, Брессан, Эмануэл, Кийин, Секулин, Депаоли.
В последнем матче «Лацио» уступил «Ювентусу».
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