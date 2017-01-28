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«Лацио» - «Кьево»: стартовые составы

Матч: ЛациоЛацио0 : 0КьевоКьево
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:28 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Кьево» на матч 22-го тура чемпионата Италии.

«Лацио»: Стракоша, Баста, Раду, де Врей, Худт, Билья, Лулич, Пароло, Андерсон, Милинкович-Савич, Джорджевич.
Запас: Ляйтнер, Патрик, Лукаку, Кишна, Уоллас, Бастуш, Альберто, Ломбарди, Варгич, Мурджа, Росси.

«Кьево»: Соррентино, Гамберини, Гобби, Сполли, Каччаторе, Бирса, де Гузман, Хетемай, Радованович, Бастьен, Инглесе.
Запас: Дайнелли, Ригони, Иско, Сардо, Брессан, Эмануэл, Кийин, Секулин, Депаоли.

В последнем матче «Лацио» уступил «Ювентусу».

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