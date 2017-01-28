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«Саутгемптон» - «Арсенал»: стартовые составы

Матч: СаутгемптонСаутгемптон-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: Сегодня, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:46 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Арсенала» на матч Кубка Англии.

«Саутгемптон»: Льюис, Мартина, Гардош, Стефенс, Класи, Хейбьерг, Айсгроув, Рид, МакКуин, Саймс, Лонг.
Запас: Редмонд, Йошида, Дэвис, Тадич, Ромеу, Бертран, Тэйлор.

«Арсенал»: Оспина, Гиббс, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Мэйтлэнд-Нилс, Рейн-Аделаид, Уолкотт, Уэлбек, Перес.
Запас: Мартинес, Мертезакер, Паулиста, Санчес, Айвоби, Монреаль, Дженкинсон.

Ранее «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону».

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