«Саутгемптон» - «Арсенал»: стартовые составы
Матч: Саутгемптон-:-Арсенал
Начало матча: Сегодня, 20:30
Сегодня, 19:46 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Саутгемптона» и «Арсенала» на матч Кубка Англии.
«Саутгемптон»: Льюис, Мартина, Гардош, Стефенс, Класи, Хейбьерг, Айсгроув, Рид, МакКуин, Саймс, Лонг.
Запас: Редмонд, Йошида, Дэвис, Тадич, Ромеу, Бертран, Тэйлор.
«Арсенал»: Оспина, Гиббс, Мустафи, Бельерин, Холдинг, Окслейд-Чемберлен, Мэйтлэнд-Нилс, Рейн-Аделаид, Уолкотт, Уэлбек, Перес.
Запас: Мартинес, Мертезакер, Паулиста, Санчес, Айвоби, Монреаль, Дженкинсон.
Ранее «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону».
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