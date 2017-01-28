«Тоттенхэм» вырвал победу у «Уикомба» в Кубке Англии
Сегодня, 19:57 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче Кубка Англии «Тоттенхэм» дома вырвал победу над «Уикомб Уондерерс». Ранее «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону».
Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн»
«Тоттенхэм» - «Уикомб Уондерерс» - 4:3 (0:2)
Голы: Сон 60, Янссен 64 (пен), Алли 89, Сон 90+6 – Хэйс 23, Хэйс 36 (пен), Томсон 83.
«Тоттенхэм»: Ворм, Триппьер, Дэйвис, Виммер (Дембеле 61), Картер-Викерс, Сиссоко, Нкуду (Янссен 46), Онома (Алли 61), Уинкс, Дайер, Сон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Уикомб Уондерерс»: Блэкман, Сидо, Якобсон, Стюарт, Пьерр, Вуд, Гэйп, Н’Найен, Хэйс (Томсон 77), Акинфенва (Уэстон 68), Кашкет (Саундерс 77).
Главный тренер: Гарет Эйнсуорт.
Предупреждения: Сидо 42, О’Найен 54, Уинкс 54, Янссен 69, Гэйп 78, Якобсон 83, Стюарт 90+2.
Судья: Ист (Англия).
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Всех с китайский новым годом! У шпор сегодня праздник. Китай ликует.