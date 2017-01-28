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«Атлетико» не смог обыграть «Алавес»

Матч: АлавесАлавес0 : 0АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Атлетико».

Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса»

«Алавес» - «Атлетико» - 0:0

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Феддал, Эрнандес, Камараса (Сантос 77), Льоренте, Гарсия, Токеро (Карлос Вигарай 84), Ибаи Гомес (Мендес 65), Кико, Дейверсон.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.

«Атлетико»: Мойя, Годин, Филипе Луис, Врсалько, Хименес (Савич 56), Гайтан, Коке, Сауль, Гамейро (Корреа 60), Гризманн, Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес 62).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Хименес 45, Льоренте 54, Дейверсон 82, Годин 90+4, Гарсия 90+4. 

Судья: Окон Арраис (Испания).

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