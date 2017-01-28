«Атлетико» не смог обыграть «Алавес»
Сегодня, 20:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Атлетико».
Витория-Гастейс, стадион «Мендисорроса»
«Алавес» - «Атлетико» - 0:0
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Феддал, Эрнандес, Камараса (Сантос 77), Льоренте, Гарсия, Токеро (Карлос Вигарай 84), Ибаи Гомес (Мендес 65), Кико, Дейверсон.
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.
«Атлетико»: Мойя, Годин, Филипе Луис, Врсалько, Хименес (Савич 56), Гайтан, Коке, Сауль, Гамейро (Корреа 60), Гризманн, Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес 62).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Хименес 45, Льоренте 54, Дейверсон 82, Годин 90+4, Гарсия 90+4.
Судья: Окон Арраис (Испания).
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Лионель Месси продемонстрировал в матче 1/4 финала Кубка Испании против "Реала Сосьедад", что находится в сумасшедшей форме.
29-летний аргентинец, не включая полный газ, организовал все 5 голов каталонского гранда в ворота басков. Месси отметился двумя результативными передачами на Луиса Суареса и Дениса Суареса, а также реализовал пенальти. Кроме этого, действия Лео были ключевыми при первом и четвертом голах "Барселоны".
После матча издания AS и Marca, которые всегда считались прореаловскими, выразили восхищение игрой Месси и даже стали называть его лучшим в мире, забыв, что на данный момент титул "The Best" принадлежит Роналду. AS, в частности, назвал игру аргентинца "неповторимым варварством".