Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Легию»

В рамках зимнего сбора «Зенит» обыграл польскую «Легию» в товарищеском матче со счетом 2:0. Оба мяча в первом тайме забил Александр Кокорин.

«Зенит»: Лодыгин (Бабурин 46), Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Шатов (Лесовой 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни 65), Могилевец (Маурисио 46), Кокорин (Юсупов 65), Дзюба.