Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Легию»
Сегодня, 22:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора «Зенит» обыграл польскую «Легию» в товарищеском матче со счетом 2:0. Оба мяча в первом тайме забил Александр Кокорин.
«Зенит»: Лодыгин (Бабурин 46), Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Шатов (Лесовой 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни 65), Могилевец (Маурисио 46), Кокорин (Юсупов 65), Дзюба.
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бугаггага
Фаерок вставь как положенно!
Огурцы заросли все,кто полоть будет?
Только если из него выгнать пузри от шампани
и оторвать от порочной компании
бугагга