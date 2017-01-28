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Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Легию»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Зенит, Легия, Кокорин Александр
Сегодня, 22:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В рамках зимнего сбора «Зенит» обыграл польскую «Легию» в товарищеском матче со счетом 2:0. Оба мяча в первом тайме забил Александр Кокорин.

«Зенит»: Лодыгин (Бабурин 46), Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Шатов (Лесовой 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни 65), Могилевец (Маурисио 46), Кокорин (Юсупов 65), Дзюба.

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