«Фиорентина» арендовала Сапонару

Полузащитник «Эмполи» Риккардо Сапонара, который интересовал несколько топ-клубов, перешел в «Фиорентину». «Фиалки» объявили об аренде хавбека на полтора года. При этом у них будет право выкупа Сапонары за 10 млн евро.