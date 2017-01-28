«Фиорентина» арендовала Сапонару
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Фиорентина, Эмполи, Сапонара Риккардо
Сегодня, 23:24 | Источник: ФК "Фиорентина" | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Эмполи» Риккардо Сапонара, который интересовал несколько топ-клубов, перешел в «Фиорентину». «Фиалки» объявили об аренде хавбека на полтора года. При этом у них будет право выкупа Сапонары за 10 млн евро.
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