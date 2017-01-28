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Почеттино: «Игроки „Уикомба“ показали себя героями»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм4 : 3Уикомб УондерерсУикомб Уондерерс
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Почеттино Маурисио
Вчера, 23:45 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Уикомб Уондерерс» (4:3) в матче Кубка Англии.

«В этом турнире всякое может случиться. „Уикомб“ играл очень и очень хорошо в первом тайме. Во второй половине мы улучшили игру и поддавили. Думаю, мы играли лучше, но в футболе всегда нужно немного удачи. И мы использовали последний шанс. Я поздравляю „Уикомб“, который играл очень хорошо. Эти ребята были героями. Мы не недооценивали их, но нам было сложно остановить эту команду. Она показала больше желания и настроя на борьбу. В этом красота Кубка Англии. Он отличается от того, что мы видим в Испании или Франции. Это особенный турнир. Мы постараемся выиграть три турнира в этом сезоне. Но будет сложно».

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