Почеттино: «Игроки „Уикомба“ показали себя героями»
Вчера, 23:45 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Уикомб Уондерерс» (4:3) в матче Кубка Англии.
«В этом турнире всякое может случиться. „Уикомб“ играл очень и очень хорошо в первом тайме. Во второй половине мы улучшили игру и поддавили. Думаю, мы играли лучше, но в футболе всегда нужно немного удачи. И мы использовали последний шанс. Я поздравляю „Уикомб“, который играл очень хорошо. Эти ребята были героями. Мы не недооценивали их, но нам было сложно остановить эту команду. Она показала больше желания и настроя на борьбу. В этом красота Кубка Англии. Он отличается от того, что мы видим в Испании или Франции. Это особенный турнир. Мы постараемся выиграть три турнира в этом сезоне. Но будет сложно».
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В этом красота Кубка Англии. Он отличается от того, что мы видим в Испании или Франции.
Видимо Почет пропустил игру Сельты и Реала, Это была красота - маленький клуб бьет гиганта.
Мы постараемся выиграть три турнира....ой опять не нужный вброс, давай Почет по существу уже и по делу, а не надо становится Венгером или Ливерпулем и жить и кормить нас обещаниями....... о грядущих трофеях.