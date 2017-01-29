Кокорин: «Соперники на сборах стали сильнее. Силы в матчах кончаются быстрее»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Легией» со счетом 2:0 в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании, в котором он записал на свой счет оба мяча:

«Главное, чтобы не забил все мячи на тренировочном сборе, а оставил на важные матчи. Это ведь просто подготовка к официальным встречам. Что касается этого матча, главный тренер сказал, что всё, что мы готовили на тренировках, в игре прошло. Соперники на сборах стали уже сильнее, „Легия“ играла в Лиге чемпионов. Они хотели сыграть с нами и на первом сборе. Теперь силы в матчах заканчиваются быстрее».