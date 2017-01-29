Эллардайс: «„Манчестер Сити“ должен был доигрывать вдесятером»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс после поражения в Кубке Англии от «Манчестер Сити» (0:3) остался недоволен судейством. Наставник считает, что судья должен был удалять полузащитника «горожан» Яя Туре за фол на Джордоне Матче.

«Очевидно, что там было удаление, судья не выполнил свою работу. Он не был последовательным.

Только время покажет, пошло нам это поражение во благо или нет. Хочется выигрывать в каждом матче, но мы потеряли менталитет победителя.

У команды есть проблески хорошей игры, но затем случается ошибка, и соперник нас наказывает».