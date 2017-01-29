Вероятность перехода Дьякова и Брызаглова в «Анжи» очень высока
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Анжи, Динамо М, Терек, Брызгалов Сергей, Дьяков Виталий
Сегодня, 12:33 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Гендиректор «Анжи» Саид Абдулаев сообщил, что клуб с высокой долей вероятности арендует защитников Сергея Брызгалова и Виталия Дьякова у «Терека» и «Динамо» соответственно.
«Информация о переговорах с ними соответствует действительности. Вероятность их перехода очень высока, рассматривается вариант аренды».
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