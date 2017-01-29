Вероятность перехода Дьякова и Брызаглова в «Анжи» очень высока

Гендиректор «Анжи» Саид Абдулаев сообщил, что клуб с высокой долей вероятности арендует защитников Сергея Брызгалова и Виталия Дьякова у «Терека» и «Динамо» соответственно.

«Информация о переговорах с ними соответствует действительности. Вероятность их перехода очень высока, рассматривается вариант аренды».