Рейтинг@Mail.ru

Наставник сборной Кот-д'Ивуара ушёл в отставку

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Отставки и назначения, Кот-д'Ивуар, Дюссье Мишель
Сегодня, 17:30 | Источник: fedivoir.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Мишель Дюссье ушел в отставку после вылета команды с Кубка Африки на групповом этапе. Француз возглавлял сборную Кот-д’Ивуара на протяжении полутора лет. Сообщается, что Федерация футбола Кот-д’Ивуара приняла прошение об отставке и занялась поиском его преемника.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:42
ответ пользователю Великий Князь (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:33
Показать
Немного троллинга
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:09 Слухи Сборную Беларуси возглавит Николай Писарев 6
27 января 2017
07:51 Официально Диего Лопес возглавил «Палермо» 2
24 января 2017
20:50 Официально Дмитрий Гунько - главный тренер «Спартака-2» 20
20:42 Официально Бушманов возглавил молодёжную сборную России 28
18:02 Официально Фото Саид Абдулаев - новый генеральный директор «Анжи» 14
00:18 Официально Кораблёв покинул пост генерального директора «Анжи» 4
23 января 2017
18:11 Голубин возглавит селекционную службу «Динамо» 4
18 января 2017
19:31 Официально Фото Новым главным тренером хихонского «Спортинга» стал Руби 2
00:42 Официально Хихонский «Спортинг» отправил в отставку главного тренера команды Абелардо 4
15 января 2017
20:37 Официально Кучук возглавил «Сталь» 33
все материалы по этой теме
Турниры