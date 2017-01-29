Наставник сборной Кот-д'Ивуара ушёл в отставку

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Мишель Дюссье ушел в отставку после вылета команды с Кубка Африки на групповом этапе. Француз возглавлял сборную Кот-д’Ивуара на протяжении полутора лет. Сообщается, что Федерация футбола Кот-д’Ивуара приняла прошение об отставке и занялась поиском его преемника.