Наставник сборной Кот-д'Ивуара ушёл в отставку
Сегодня, 17:30 | Источник: fedivoir.com | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Мишель Дюссье ушел в отставку после вылета команды с Кубка Африки на групповом этапе. Француз возглавлял сборную Кот-д’Ивуара на протяжении полутора лет. Сообщается, что Федерация футбола Кот-д’Ивуара приняла прошение об отставке и занялась поиском его преемника.
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