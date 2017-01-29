«Майнц» - «Боруссия» Д: стартовые составы
Сегодня, 19:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Майнца» и дортмундской «Боруссии» на матч 18-го тура чемпионата Германии.
«Майнц»: Лессль, Бунгерт, Бросински, Донати, Белл, Фрай, Латца, Самперио, Гбамен, Озтунали, Муто.
Запас: Де Бласис, Рамальо, Бюссманн, Хут, Сейдел, Холтманн, Хак.
«Боруссия» Д: Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Шмельцер, Геррейру, Гинтер, Кастро, Шюррле, Вайгль, Обамеянг, Ройс.
Запас: Вайденфеллер, Бартра, Дембеле, Гетце, Пулишич, Кагава, Дурм.
Ранее «Боруссия» обыграла «Вердер».
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