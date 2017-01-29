«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Уиган»
Сегодня, 20:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Уиган».
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган» - 4:0 (1:0)
Голы: Феллаини 44, Смоллинг 57, Мхитарян 74, Швайнштайгер 81.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро (Перейра 81), Смоллинг, Рохо, Шоу, Швайнштайгер, Феллаини (Эррера 70), Мата, Мхитарян, Фосу-Менса (Туанзебе 68), Руни, Марсьяль.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Уиган»: Хаугард, Уорнок, Бакстон, Берн, Коннолли, МакДональд (Браун 76), Перкинс (Вилдсхут 59), Якобс, Морси, Пауэр, Григг (Танниклифф 71).
Главный тренер: Уоррен Джойс.
Предупреждение: Берн 55.
Судья: Суорбрик (Англия).
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Третий гол классика Моуриньо.
Лучший игрок матча Швайнштайгер, хотелось бы его видеть на поле как можно чаще, игроки такого класса даже с возрастом не теряют своих лучших качеств.
Третий гол классика Моуриньо.
Лучший игрок матча Швайнштайгер, хотелось бы его видеть на поле как можно чаще, игроки такого класса даже с возрастом не теряют своих лучших качеств.
Рад, что к игре отнеслись серьёзно, и не допустили разгильдяйства на поле, как в ответной игре 1/2 КЛ с Халлом.
С победой МЮ и всех его болельщиков!
Рад, что к игре отнеслись серьёзно, и не допустили разгильдяйства на поле, как в ответной игре 1/2 КЛ с Халлом.
С победой МЮ и всех его болельщиков!
Красавцы рад за них особенно за Швайни и Люк шоу порадовал хорошо поработал сегодня.