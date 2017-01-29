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«Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл «Уиган»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед4 : 0УиганУиган
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Уиган».

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» - «Уиган» - 4:0 (1:0)
Голы: Феллаини 44, Смоллинг 57, Мхитарян 74, Швайнштайгер 81.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро (Перейра 81), Смоллинг, Рохо, Шоу, Швайнштайгер, Феллаини (Эррера 70), Мата, Мхитарян, Фосу-Менса (Туанзебе 68), Руни, Марсьяль.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Уиган»: Хаугард, Уорнок, Бакстон, Берн, Коннолли, МакДональд (Браун 76), Перкинс (Вилдсхут 59), Якобс, Морси, Пауэр, Григг (Танниклифф 71).
Главный тренер: Уоррен Джойс.

Предупреждение: Берн 55.

Судья: Суорбрик (Англия).

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