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Дортмундская «Боруссия» упустила победу в матче с «Майнцем»

Матч: МайнцМайнц1 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:21 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 18-го тура чемпионата Германии «Майнц» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией».

Майнц, стадион «Опель Арена»

«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) – 1:1 (0:1)
Голы: Латца 83Ройс 3.

«Майнц»: Лессль, Бунгерт, Брозински, Донати, Белль, Фрай (Зейдель 69), Латца, Хайро, Озтунали, Гбамен (Рамальо 62), Муто (Де Бласис 74).
Главный тренер: Мартин Шмидт.

«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Гинтер, Геррейру (Гетце 66), Кастро (Пулишич 86), Шюррле, Ройс, Вайгль, Обамеянг (Дембеле 72).
Главный тренер: Томас Тухель.

Предупреждения: Гбамен 54, Хайро 75, Шюррле 75. 

Судья: Цвайер (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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