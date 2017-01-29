Дортмундская «Боруссия» упустила победу в матче с «Майнцем»

В матче 18-го тура чемпионата Германии «Майнц» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией».

Майнц, стадион «Опель Арена»

«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд) – 1:1 (0:1)

Голы: Латца 83 – Ройс 3.

«Майнц»: Лессль, Бунгерт, Брозински, Донати, Белль, Фрай (Зейдель 69), Латца, Хайро, Озтунали, Гбамен (Рамальо 62), Муто (Де Бласис 74).

Главный тренер: Мартин Шмидт.

«Боруссия»: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Гинтер, Геррейру (Гетце 66), Кастро (Пулишич 86), Шюррле, Ройс, Вайгль, Обамеянг (Дембеле 72).

Главный тренер: Томас Тухель.

Предупреждения: Гбамен 54, Хайро 75, Шюррле 75.

Судья: Цвайер (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.