Кутин получил травму на сборах «Спартака»
Сегодня, 22:52 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Спартака» Денис Кутин получил травму во время тренировки на зимних сборах. В результате столкновения с партнером 23-летний игрок получил сотрясение мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. Сбор в ОАЭ для него завершен досрочно.
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