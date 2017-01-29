Кутин получил травму на сборах «Спартака»

Защитник «Спартака» Денис Кутин получил травму во время тренировки на зимних сборах. В результате столкновения с партнером 23-летний игрок получил сотрясение мозга и частичный разрыв связок правой ключицы. Сбор в ОАЭ для него завершен досрочно.