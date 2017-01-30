Рейтинг@Mail.ru

Варан: «Знали, что „Реал“ может оторваться от „Севильи“ и „Барселоны“»

Матч: РеалРеал3 : 0Реал СосьедадРеал Сосьедад
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Варан Рафаэль
Сегодня, 08:34 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Реала» Рафаэль Варан подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (3:0).

«Мы очень довольны, потому что эти три очка крайне важны для нас. 

Я слышал с трибун больше аплодисментов, чем свистков. Однако мы знаем, что зрители очень требовательны, поэтому должны быть готовы ко всему.

„Реал“ играл в сбалансированный футбол, хотя мы можем добавить в прессинге.

Мы знали, что можем оторваться от „Севильи“ и „Барселоны“, так что это был идеальный день».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:23 «Ливерпуль» отправил за Мане частный самолёт 24
21:42 Каборе уйдёт из сборной Буркина-Фасо после Кубка Африки 5
Станислав Горин
​В чем Месси превзошел Роналду
«Бетис» переигрывал «Барселону», но на несправедливо отмененный гол каталонцев смог отреагировать капитан Лионель. О новой задаче Месси – на «Соккер.ру».
Комментариев: 35
07:24 Руни: «Думаю, МЮ нашел достойного продолжателя дел Фергюсона» 21
05:23 Крузе: «Если ты хочешь набрать очки с „Баварией“, одного хорошего тайма недостаточно» 1
03:26 Роббен: «В идеале счет матча с „Вердером“ должен был быть 4:0, а не 2:1» 2
28 января 2017
Александр Чистяков
«Я стал вратарём от скуки». Правила Джиджи
​«Соккер.ру» не мог пройти мимо личного праздника легендарной личности. Джанлуиджи Буффон – человек и футболист, объединяющий эпохи. Послушаем, что он нам расскажет.
Комментариев: 16
Александр Чистяков
Зачем «Зениту» «подержанный» Иванович?
​Бранислав Иванович – это громкое имя, но соответствует ли сербский защитник тому уровню, на который рассчитывают в «Зените»? «Соккер.ру» изучает риски «Зенита».
Комментариев: 46
09:54 Джанлуиджи Буффону - 39! 46
06:45 Лэмпард: «Я отклонил несколько предложений от клубов из АПЛ» 5
все материалы по этой теме
Турниры