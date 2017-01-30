Варан: «Знали, что „Реал“ может оторваться от „Севильи“ и „Барселоны“»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (3:0).

«Мы очень довольны, потому что эти три очка крайне важны для нас.

Я слышал с трибун больше аплодисментов, чем свистков. Однако мы знаем, что зрители очень требовательны, поэтому должны быть готовы ко всему.

„Реал“ играл в сбалансированный футбол, хотя мы можем добавить в прессинге.

Мы знали, что можем оторваться от „Севильи“ и „Барселоны“, так что это был идеальный день».