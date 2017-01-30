Зидан: «Свист в адрес Роналду? Я предпочел бы просто улыбнуться»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 20-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (3:0).

«Это правда, что мы не любим, когда нас освистывают, но сегодня игроки нуждались в поддержке и они ее получили. Свист в адрес Роналду? Вы задаете этот вопрос с таким серьезным лицом, так что я предпочел бы просто улыбнуться.

Мы пытались прессинговать с самого начала, но получалось не очень хорошо. Во втором тайме мы изменили тактику и стали играть больше на контратаках.

Это был сложный матч, но я доволен ребятами, ведь „Реалу Сосьедад“ не так просто забить трижды. У соперника было мало шансов, это очень важно. Доволен тем, что сыграли на ноль».