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Зидан: «Свист в адрес Роналду? Я предпочел бы просто улыбнуться»

Матч: РеалРеал3 : 0Реал СосьедадРеал Сосьедад
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Зидан Зинедин , Роналду Криштиану
Сегодня, 08:46 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 20-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (3:0).

«Это правда, что мы не любим, когда нас освистывают, но сегодня игроки нуждались в поддержке и они ее получили. Свист в адрес Роналду? Вы задаете этот вопрос с таким серьезным лицом, так что я предпочел бы просто улыбнуться.

Мы пытались прессинговать с самого начала, но получалось не очень хорошо. Во втором тайме мы изменили тактику и стали играть больше на контратаках.

Это был сложный матч, но я доволен ребятами, ведь „Реалу Сосьедад“ не так просто забить трижды. У соперника было мало шансов, это очень важно. Доволен тем, что сыграли на ноль».

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