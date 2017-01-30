Моуриньо: «Календарь матчей в английских турнирах - нонсенс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо раскритиковал календарь английских турниров.

«Думаю, МЮ ждет несколько интересных подарков календаря, как, например, „повезло“ „Уотфорду“. Они вчера сыграли на Кубок (0:1 с „Миллуолом“), а завтра им уже выступать в чемпионате. Это смехотворно. Как команда может играть в воскресенье, а затем сразу во вторник?

Это абсолютная ерунда, и я знаю, что в такой ситуации может оказаться не только „Уотфорд“. Нас ждет финал Кубка Лиги с „Саутгемптоном“. Вот только у них перед матчем будет 15 дней отдыха, а мы должны в это время сыграть 2 матча ЛЕ с „Сент-Этьеном“ и поединок Кубка Англии. Календарь в лучшей футбольной стране мира - нонсенс.

Я реалист и думаю, что выиграть АПЛ в этом сезоне нам практически невозможно. Я просто думаю о победе в следующем матче, а это уже вполне реальная миссия.

У нас есть 50 % на победу в Кубке Лиги. Кроме того, мы в 1/8 финала в Кубке Англии и в 1/16 Лиги Европы, предстоит очень много игр».