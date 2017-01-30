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Бекхэм: «МЮ чуть не продал меня в „Барселону“ без моего ведома»

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Реал, Барселона, Бекхэм Дэвид
Сегодня, 11:26 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм рассказал, что после МЮ вполне мог оказаться в «Барселоне».

«Под конец моей карьеры на „Олд Траффорд“ было много слухов о том, что меня продадут. Однажды я был на празднике в США вместе с женой, и мне позвонил друг. Он сказал, что в Sky Sports пишут о договоренности МЮ и „Барселоны“ о моем переходе. Я ответил, что это неправда, потому что я об этом ничего не знаю.

Затем я вернулся в Англию, и в клубе мне подтвердили эту информацию. Тогда я сказал своему агенту, что если и буду куда-то уходить, то только в „Реал“. Весь день мы вели переговоры с президентом „Мадрида“ и обо всем договорились.

После перехода я 3 года не смотрел матчи „Манчестер Юнайтед“. Я хотел играть в МЮ до конца карьеры, потому что это моя команда. Никогда не хотел уходить из этого клуба».

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