«Рубин» проведет 5 контрольных матчей на сборе в Малаге
Сегодня, 12:14 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Рубин» начал свой второй сбор в Малаге, который продлится до 14 февраля. За это время команда планирует провести сразу пять контрольных матчей, которые пройдут 4, 5, 9, 13 и 14 февраля. Известно, что на 9 февраля намечена встреча с «Краснодаром». О других соперниках казанцев пока не сообщается.
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