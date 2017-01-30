«Рубин» проведет 5 контрольных матчей на сборе в Малаге

«Рубин» начал свой второй сбор в Малаге, который продлится до 14 февраля. За это время команда планирует провести сразу пять контрольных матчей, которые пройдут 4, 5, 9, 13 и 14 февраля. Известно, что на 9 февраля намечена встреча с «Краснодаром». О других соперниках казанцев пока не сообщается.