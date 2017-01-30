«Милан» может надолго потерять Бонавентуру и Де Шильо
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Милан, Де Шильо Маттиа, Бонавентура Джакомо
Сегодня, 14:55 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Как уже сообщалось ранее, игроки «Милана» Джакомо Бонавентура и Маттиа Де Шильо получили травмы в последнем поединке Серии А с «Удинезе» (1:2).
У Бонавентуры проблемы с подколенным сухожилием. Потребуются дополнительные медосмотры, но по предварительным данным игрок пропустит до двух месяцев.
У Де Шильо ситуация не лучше. Сегодня утром он прибыл в клинику для обследования. Игрок был на костылях и с фиксирующей повязкой на лодыжке. Предполагается, что есть риск повреждения связок, а в худшем случае - перелом.
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