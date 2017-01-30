Панченко досрочно покинул сбор «Динамо»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко покинул сбор команды в Белеке за два дня до его окончания.

«Уезжаю по семейным обстоятельствам», — прокомментировал футболист.

Ранее сообщалось, что «бело-голубые» намерены выкупить Панченко у ЦСКА, которому принадлежат права на футболиста, грядущим летом.