Панченко досрочно покинул сбор «Динамо»
Сегодня, 16:14 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко покинул сбор команды в Белеке за два дня до его окончания.
«Уезжаю по семейным обстоятельствам», — прокомментировал футболист.
Ранее сообщалось, что «бело-голубые» намерены выкупить Панченко у ЦСКА, которому принадлежат права на футболиста, грядущим летом.
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