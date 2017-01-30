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Панченко досрочно покинул сбор «Динамо»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Динамо М, Панченко Кирилл
Сегодня, 16:14 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко покинул сбор команды в Белеке за два дня до его окончания.

«Уезжаю по семейным обстоятельствам», — прокомментировал футболист.

Ранее сообщалось, что «бело-голубые» намерены выкупить Панченко у ЦСКА, которому принадлежат права на футболиста, грядущим летом.

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