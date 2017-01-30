Спортдиректор «Интера»: «Очень жалею, что в свое время продал Коутиньо»
Сегодня, 16:31 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио корит себя за продажу полузащитника Филиппе Коутиньо.
«Я очень жалею, что продал его. Пожалуй, это одно из самых серьезных моих сожалений за 20 лет работы в „Интере“.
У меня остались прекрасные воспоминания о Филиппе и как о футболисте, и как о человеке. Это серьезный парень, он всегда хотел работать. Вы и сами могли видеть, что у него было все для дальнейшего прогресса и для того, чтобы выйти на сегодняшний уровень».
Коутиньо выступал за «Интер» с 2010 по 2013 год, но закрепиться в составе «нерадзурри» не смог. После этого бразилец был продан в «Ливерпуль» за сумму порядка 10 млн фунтов.
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ах да, это еще и правда :)