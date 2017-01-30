«Вест Хэм»: «Пайет не продемонстрировал верность и уважение по отношению к клубу»

Совладелец «Вест Хэма» Давид Салливан прокомментировал продажу клубом полузащитника Димитри Пайета в «Марсель»:

«Клуб не скрывает своего разочарования тем, что Димитри Пайет не показал той верности и уважения „Вест Хэму“, что клуб и болельщики демонстрировали ему, в частности это касается нового щедрого пятилетнего контракта, который был предложен ему в минувшем сезоне.

У клуба нет нужды продавать своих лучших игроков, но решение продать Пайета было принято по желанию главного тренера и ради интересов командного духа.

Честно говоря, мы хотели оставить Пайета в команде, чтобы на его примере показать другим, что ни один игрок не может быть важнее клуба.

Уверены, что новые игроки, подписанные нами в январе, усилят команду, и мы будем сильнее, чем на старте сезона».