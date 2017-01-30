Вернблум: «Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум осознает, что в его возрасте (хавбеку 30 лет) не имеет смысла надеяться на переход в «Реал» или «Барселону». Также швед заявил, что сообщил, что не думал о получении российского гражданства:

«В текущее трансферное окно никаких предложений по мне не было, я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб. Я в любом случае уже не буду играть в „Реале“ или „Барселоне“ и прекрасно отдаю себе в этом отчет. Сейчас мои амбиции — играть в футбол и наслаждаться им.

Переговоров о новом контракте не было. Посмотрим, что произойдет дальше, но я стараюсь сейчас сосредоточиться на настоящем и не хочу думать, что случится в будущем. Чем старше я становлюсь, тем больше я ценю настоящий момент, стараюсь не думать, что будет через месяц или два. У меня остается не так много футбольных лет на высоком уровне, и сейчас я максимально наслаждаюсь игрой. Я не знаю, закончу карьеру именно в ЦСКА или нет. У меня есть семья, и это будет не только моим решением. Но я не уверен, что так случится. Закончу я здесь или в другой стране — покажет лишь будущее, но, без всякого сомнения, сейчас я здесь очень счастлив.

Я не думал о получении российского гражданства. Те ребята, которые его получали, ни разу не играли за свою сборную. Я сыграл за Швецию 50 матчей, поэтому мне это не нужно. Я бы не хотел играть за другую страну. Из сборной Швеции я ушел, и, даже если моя команда выйдет на ЧМ-2018, я все равно не вернусь. Я принял решение и буду его придерживаться».