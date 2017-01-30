Рейтинг@Mail.ru

Вернблум: «Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Вернблум Понтус
Сегодня, 21:09 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум осознает, что в его возрасте (хавбеку 30 лет) не имеет смысла надеяться на переход в «Реал» или «Барселону». Также швед заявил, что сообщил, что не думал о получении российского гражданства:

«В текущее трансферное окно никаких предложений по мне не было, я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб. Я в любом случае уже не буду играть в „Реале“ или „Барселоне“ и прекрасно отдаю себе в этом отчет. Сейчас мои амбиции — играть в футбол и наслаждаться им.

Переговоров о новом контракте не было. Посмотрим, что произойдет дальше, но я стараюсь сейчас сосредоточиться на настоящем и не хочу думать, что случится в будущем. Чем старше я становлюсь, тем больше я ценю настоящий момент, стараюсь не думать, что будет через месяц или два. У меня остается не так много футбольных лет на высоком уровне, и сейчас я максимально наслаждаюсь игрой. Я не знаю, закончу карьеру именно в ЦСКА или нет. У меня есть семья, и это будет не только моим решением. Но я не уверен, что так случится. Закончу я здесь или в другой стране — покажет лишь будущее, но, без всякого сомнения, сейчас я здесь очень счастлив.

Я не думал о получении российского гражданства. Те ребята, которые его получали, ни разу не играли за свою сборную. Я сыграл за Швецию 50 матчей, поэтому мне это не нужно. Я бы не хотел играть за другую страну. Из сборной Швеции я ушел, и, даже если моя команда выйдет на ЧМ-2018, я все равно не вернусь. Я принял решение и буду его придерживаться».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:30
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:28
ответ пользователю ОлегаТэ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:25, редактировал Сегодня 22:26
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:11, редактировал Сегодня 22:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:09
ответ пользователю Dominators (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:03
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:57
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:55
ответ пользователю zim289 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:54
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:54
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:48
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:47
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:33
ответ пользователю Пастух (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:27
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
​Уникальные легионеры РФПЛ
​Фибел вернулся в Россию, новичок «Анжи» - единственный представитель Гваделупы, игравший в РФПЛ. «Соккер.ру» смотрит на мир глазами таких уникальных легионеров.
Комментариев: 9
Вчера
21:39 Фарфан: «Верю, что поучаствую с „Локомотивом“ в еврокубках» 15
19:42 Геркус: «Фарфан способен разнообразить атаку „Локомотива“» 10
15:28 Оланаре: «Счастлив вернуться в ЦСКА, это торжественный день!» 33
06:20 Карп: «Переход в „Уфу“ – шаг вперед» 4
28 января 2017
21:28 Девич: «Складывается ощущение, что я перешёл в топ-команду» 29
20:19 Оланаре: «ЦСКА - единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру» 50
15:59 Жулиано: «„Ювентус“ или Китай? Даже не знаю, что выбрал бы» 26
27 января 2017
06:19 Промес: «Хочу, чтобы в музее „Спартака“ была моя фотография с трофеем в руках» 49
04:27 Фото ЦСКА назвал Витиньо «Лысиньо», опубликовав его новую стрижку в «твиттере» 27
все материалы по этой теме
Турниры