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Мустафин рекомендован на должность и. о. главного тренера «Мордовии»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: тренеры, Мордовия, Мустафин Марат , Черышев Дмитрий
Вчера, 23:00 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Министр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев сообщил о том, что Марат Мустафин рекомендован на пост главного тренера «Мордовии», тем самым подтвердив появившуюся в Сети информацию о том, что главный тренер команды Дмитрий Черышев отстранен от занимаемой должности, а Владимир Бибиков покинул должность директора клуба:

«На должность Бибикова рекомендован директор стадиона „Старт“ Алексей Парфененко, а на должность исполняющего обязанности главного тренера - Мустафин».

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