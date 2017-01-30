Мустафин рекомендован на должность и. о. главного тренера «Мордовии»

Министр спорта и физической культуры республики Мордовия Владимир Киреев сообщил о том, что Марат Мустафин рекомендован на пост главного тренера «Мордовии», тем самым подтвердив появившуюся в Сети информацию о том, что главный тренер команды Дмитрий Черышев отстранен от занимаемой должности, а Владимир Бибиков покинул должность директора клуба:

«На должность Бибикова рекомендован директор стадиона „Старт“ Алексей Парфененко, а на должность исполняющего обязанности главного тренера - Мустафин».