Пайет: «Мне не нужно оправдываться. Играй я ради денег - делал бы это в другой стране»
Сегодня, 00:19 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Новичок «Марселя» Димитри Пайет прокомментировал свой переход во французский клуб из «Вест Хэма»:
«Этот переход - то, чего я хотел. Это было понятно с самого начала.
В „Вест Хэме“ я чувствовал себя не очень хорошо. Хотел стать частью проекта в „Марселе“, который только начинается. Я скучал по Франции.
Не хочу сейчас обсуждать ту ситуацию, которая была в „Вест Хэме“, мне не нужно оправдываться за свое поведение.
Мне нужно было вернуться во Францию, в Марсель - это был мой личный выбор. Я очень счастлив. Моя главная мотивация - играть в футбол. Если бы я играл ради денег, то делал бы это в другой стране».
Другие материалы по теме:
Вчера
19:49 Видео Роналдиньо: «Я и сам бы хотел забить мяч, который Алли забил в ворота „Кристал Пэлас“» 16
Или войдите через
Так что осуждать и обсуждать имеем право.
как говорится относись к другим так как хочеш чтоб относились к тебе