Пайет: «Мне не нужно оправдываться. Играй я ради денег - делал бы это в другой стране»

Новичок «Марселя» Димитри Пайет прокомментировал свой переход во французский клуб из «Вест Хэма»:

«Этот переход - то, чего я хотел. Это было понятно с самого начала.

В „Вест Хэме“ я чувствовал себя не очень хорошо. Хотел стать частью проекта в „Марселе“, который только начинается. Я скучал по Франции.

Не хочу сейчас обсуждать ту ситуацию, которая была в „Вест Хэме“, мне не нужно оправдываться за свое поведение.

Мне нужно было вернуться во Францию, в Марсель - это был мой личный выбор. Я очень счастлив. Моя главная мотивация - играть в футбол. Если бы я играл ради денег, то делал бы это в другой стране».