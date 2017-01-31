Лунёв: «На верхней строчке таблицы пока не „Зенит“, но в мае должно быть наоборот»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев, этой зимой перешедший в клуб с берегов Невы из «Уфы», считает, что «сине-бело-голубые» должны стать чемпионами РФПЛ в нынешнем сезоне:

«Когда впервые услышал об интересе „Зенита“? Сначала узнал об интересе со стороны „Рубина“. Потом были варианты — „Краснодар“ или „Зенит“. „Уфа“ в свою очередь тоже предложила новый контракт, но наш президент рассказал и о предложении петербургского клуба. Это произошло ближе к декабрю. По ходу сезона до зимней паузы не хотел принимать никаких решений.

Думаю, это понимание того, что теперь предстоит бороться за самые высокие места в таблице, придет, когда начнутся официальные матчи. А пока хорошо, что идут сборы. Есть время привыкнуть к ребятам, к тактике, стилю игры „Зенита“. Надо просто качественно делать свое дело, и все будет хорошо.

Изучаю ли теперь более внимательно верхнюю часть таблицы? Уже смотрю только на две первые строчки. На самой верхней пока не мы, но в мае должно быть наоборот. Со стороны соперничество „Зенита“ и „Спартака“ не выглядело случайным. „Спартак“ выдал результат, у „Зенита“ он оказался чуть хуже. Но впереди 13 туров. Это 39 очков! Плюс очная встреча в Москве».