Уолес сменил «Гремио» на «Гамбург»
Сегодня, 01:01 | Источник: ФК "Гамбург" | Редакция: Антон Белюсь
«Гамбург» усилился полузащитником «Гремио» Уолесом.
21-летний футболист поставил подпись под контрактом с «динозаврами», рассчитанным до 30 июня 2021 года.
Также отметим, что Уолес уже имеет опыт выступлений за сборную Бразилии.
Напомним, что ранее «Гамбург» арендовал у «Байера» защитника Кирякоса Пападопулоса.
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