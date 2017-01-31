Уолес сменил «Гремио» на «Гамбург»

«Гамбург» усилился полузащитником «Гремио» Уолесом.

21-летний футболист поставил подпись под контрактом с «динозаврами», рассчитанным до 30 июня 2021 года.

Также отметим, что Уолес уже имеет опыт выступлений за сборную Бразилии.

Напомним, что ранее «Гамбург» арендовал у «Байера» защитника Кирякоса Пападопулоса.