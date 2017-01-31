Рейтинг@Mail.ru

Иличевич перебрался из «Анжи» в «Кайрат»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Анжи, Кайрат, Иличевич Иво
Сегодня, 07:33 | Источник: ФК "Кайрат" | Фото: Твиттер ФК "Кайрат" | Редакция: Павел Молочный

Хорватский полузащитник Иво Иличевич покинул «Анжи» и подписал контракт с казахстанским «Кайратом» по схеме 2+1.

Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек не захотел переезжать вместе с бывшей командой из Москвы в Махачкалу и надеялся перейти в один из столичных российских клубов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
29 января 2017
16:15 Официально Фото Фарфан - игрок «Локомотива» 60
28 января 2017
20:17 Официально Оланаре перешёл в ЦСКА 409
27 января 2017
15:44 Официально Фото «Уфа» подтвердила трансфер Карпа 9
26 января 2017
21:30 Официально «Оренбург» усилился нападающим сборной Словакии 4
14:56 Официально Маевский перебрался в «Астану» 3
13:54 «Уфа» подписала Кэтэлина Карпа 12
25 января 2017
Александр Чистяков
Девятый швед. Кого подписал «Краснодар»?
Виктор Клаессон станет девятым шведским футболистом в чемпионате России. «Соккер.ру» присматривается к полузащитнику и вспоминает его соотечественников.
Комментариев: 9
13:46 Официально Мутари сменил «Анжи» на «Ференцварош» 5
11:33 Официально Клаессон стал игроком «Краснодара» 40
10:52 Официально Пауревич вернулся в «Уфу» 2
все материалы по этой теме
Турниры