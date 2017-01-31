Иличевич перебрался из «Анжи» в «Кайрат»

Хорватский полузащитник Иво Иличевич покинул «Анжи» и подписал контракт с казахстанским «Кайратом» по схеме 2+1.

Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек не захотел переезжать вместе с бывшей командой из Москвы в Махачкалу и надеялся перейти в один из столичных российских клубов.