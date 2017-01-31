Иличевич перебрался из «Анжи» в «Кайрат»
Сегодня, 07:33 | Источник: ФК "Кайрат" | Фото: Твиттер ФК "Кайрат" | Редакция: Павел Молочный
Хорватский полузащитник Иво Иличевич покинул «Анжи» и подписал контракт с казахстанским «Кайратом» по схеме 2+1.
Ранее сообщалось, что 30-летний хавбек не захотел переезжать вместе с бывшей командой из Москвы в Махачкалу и надеялся перейти в один из столичных российских клубов.
Официально: Иво Иличевич — новый игрок ФК «Кайрат»https://t.co/sCgCXldyLp pic.twitter.com/bhoBePaZGJ
— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) 30 января 2017 г.
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