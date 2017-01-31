Вернблум: «Надеюсь, что конкуренты ЦСКА будут спотыкаться»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подчеркнул, что его команда постарается сделать все, чтобы догнать «Спартак» в чемпионской гонке.

«Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы догнать „Спартак“. К сожалению, не все в наших руках, поэтому нам остается сосредоточиться на наших матчах. Надеюсь, что соперники тоже будут спотыкаться.

Я не волнуюсь по поводу возможного чемпионства „Спартака“. Для меня главное, чтобы мы побеждали. Если этого не случится, тогда будет провал.

Конкуренты всегда закупаются, а мы редко, но при этом нам удается побеждать в чемпионате. Посмотрим, какой будет итог сезона, и тогда сделаем выводы, до развязки еще очень много времени».