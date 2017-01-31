За налоговые махинации экс-тренер «Кана» сядет в тюрьму на 36 месяцев

Бывший главный тренер «Кана» Франк Дюмас не смог обжаловать приговор в свой адрес за нарушение налогового законодательства Франции. Уголовный суд Кана приговорил специалиста к 36 месяцам тюрьмы плюс 10 месяцев условно. Прокуратура доказала, что Дюмас уклонился от выплаты налогов в размере 557,5 тысячи евро в период с 2011 по 2013 год.