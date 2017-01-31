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Нзонзи продлил контракт с «Севильей»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Севилья, Нзонзи Стивен
Сегодня, 12:44 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Сергей Иванов

«Севилья» продлила контракт полузащитника Стивена Нзонзи, которым интересовались другие топ-клубы. Новое соглашение 28-летнего хавбека с испанским клубом рассчитано до 2020 года. «Севилья» значительно повысила зарплату Нзонзи, чтобы удержать его от соблазна сменить команду. Также увеличена сумма отступных за игрока. В «Севилье» Нзонзи провел полтора года, сыграв за это время 73 матча и забив семь мячей.

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