Газизов: «У „Уфы“ есть более сильные нападающие, чем Давыдов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможных трансферах клуба, включая разговоры о покупке у «Спартака» Дениса Давыдова.

«Мы не вели переговоры по Давыдову. Считаем, что на данный момент в команде есть более сильнее игроки на эту позицию. Пуцко продолжает с нами работать, им все довольны, но о чем-то конкретном говорить рано.

Беленов? Он с нами, все будет хорошо, никаких заминок нет. Просто объявим об подписании контракта попозже.

Можно сказать, что на данный момент трансферную кампанию мы закрыли. Но вы сами понимаете, что селекция ведется круглый год. Если попадется какой-то хороший вариант, обязательно будем обсуждать».