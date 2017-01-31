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Газизов: «У „Уфы“ есть более сильные нападающие, чем Давыдов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Уфа, Давыдов Денис
Сегодня, 13:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможных трансферах клуба, включая разговоры о покупке у «Спартака» Дениса Давыдова.

«Мы не вели переговоры по Давыдову. Считаем, что на данный момент в команде есть более сильнее игроки на эту позицию. Пуцко продолжает с нами работать, им все довольны, но о чем-то конкретном говорить рано.

Беленов? Он с нами, все будет хорошо, никаких заминок нет. Просто объявим об подписании контракта попозже.

Можно сказать, что на данный момент трансферную кампанию мы закрыли. Но вы сами понимаете, что селекция ведется круглый год. Если попадется какой-то хороший вариант, обязательно будем обсуждать».

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