Раноккия перешёл в «Халл Сити»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Халл Сити, Интер, Раноккия Андреа
Сегодня, 14:38 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Сергей Иванов
Как и ожидалось, защитник «Интера» Андреа Раноккия перебрался в Англию. 28-летнего игрока до конца сезона арендовал «Халл Сити». Ранее появлялись слухи об интересе к защитнику со стороны «Зенита».
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