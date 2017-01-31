Панченко близок к переходу в «Локомотив»

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, близок к переходу в «Локомотив». Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Ранее стало известно, что Панченко досрочно покинул сбор «Динамо».

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел в ФНЛ 21 матч, забив 15 мячей.