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Панченко близок к переходу в «Локомотив»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, ЦСКА, Динамо М, Панченко Кирилл
Сегодня, 15:54 | Источник: Твиттер Михаила Моссаковского | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, близок к переходу в «Локомотив». Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Ранее стало известно, что Панченко досрочно покинул сбор «Динамо».

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел в ФНЛ 21 матч, забив 15 мячей.

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