Панченко близок к переходу в «Локомотив»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, ЦСКА, Динамо М, Панченко Кирилл
Сегодня, 15:54 | Источник: Твиттер Михаила Моссаковского | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА, близок к переходу в «Локомотив». Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Ранее стало известно, что Панченко досрочно покинул сбор «Динамо».
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел в ФНЛ 21 матч, забив 15 мячей.
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Динамо практически в РФПЛ, справятся и без Кирилла. Кирилл перерос ФНЛ.
Локо появился на горизонте не случайно, во первых там отец работает, а главное у них нет напов. Вот такой получается треугольник.)
Где то Кирилл не выдерживает конкуренцию....
Вот он и решает свои дела. Удачи тебе парень!
ЦСКА Чемпион!!!
Но сгубила его конюшня...
25-летний футболист перейдет в российский клуб на правах аренды до конца сезона.
Официального подтверждения трансфера от «Локомотива» не было. Клуб выложил в своем твиттере записи с изображением трех львов и фразой «Чаепития закончились!», намекая на происхождение новичка.
В текущем сезоне Колкер провел за «КПР» 13 матчей в чемпионшипе. Вторую половину прошлого сезона защитник провел в аренде в «Ливерпуле»
щас бы постоянно играл в РПЛ, а так светлокожий Панченко вынужден мотаться по арендам.