«Анжи» подписал Хубулова из «Кубани»
Сегодня, 16:48 | Источник: ФК "Кубань" | Редакция: Сергей Иванов
Сменивший кадровую политику «Анжи» подписал полузащитника «Кубани» Арсена Хубулова. Причем игрок разорвал контракт с краснодарским клубом и перешел в «Анжи» на правах свободного агента. За «Кубань» Хубулов играл с 2013 года, провел 82 матча, забив семь мячей.
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Арсену бы еще немного хладнокровия,а так парняга умеет
все на поле,прекрасно читает игру и прекрасный технарь !