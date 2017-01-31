«Анжи» подписал Хубулова из «Кубани»

Сменивший кадровую политику «Анжи» подписал полузащитника «Кубани» Арсена Хубулова. Причем игрок разорвал контракт с краснодарским клубом и перешел в «Анжи» на правах свободного агента. За «Кубань» Хубулов играл с 2013 года, провел 82 матча, забив семь мячей.