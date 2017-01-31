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«Анжи» подписал Хубулова из «Кубани»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Кубань, Анжи, Хубулов Арсен
Сегодня, 16:48 | Источник: ФК "Кубань" | Редакция: Сергей Иванов

Сменивший кадровую политику «Анжи» подписал полузащитника «Кубани» Арсена Хубулова. Причем игрок разорвал контракт с краснодарским клубом и перешел в «Анжи» на правах свободного агента. За «Кубань» Хубулов играл с 2013 года, провел 82 матча, забив семь мячей.

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