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«Саутгемптон» арендовал голкипера «Ниццы»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Саутгемптон, Ницца, Хассен Муез
Сегодня, 17:29 | Источник: ФК "Саутгемптон" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает о том, что клуб арендовал голкипера «Ниццы» Муеза Хассена.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона. 

В рядах «святых» 21-летний вратарь воссоединится с главным тренером Клодом Пюэлем, который ранее возглавлял «Ниццу».

Напомним, что в ближайшее время «Саутгемтон» также должен оформить переход нападающего «Наполи» Маноло Габбьядини.

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