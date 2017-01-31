«Саутгемптон» арендовал голкипера «Ниццы»

Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает о том, что клуб арендовал голкипера «Ниццы» Муеза Хассена.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона.

В рядах «святых» 21-летний вратарь воссоединится с главным тренером Клодом Пюэлем, который ранее возглавлял «Ниццу».

OFFICIAL: Southampton have signed Hassen Mouez on loan from Nice until the end of the season. pic.twitter.com/RtRGV4fRTs — FourFourTweet (@FourFourTweet) 31 января 2017 г.

Напомним, что в ближайшее время «Саутгемтон» также должен оформить переход нападающего «Наполи» Маноло Габбьядини.