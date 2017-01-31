ЦСКА отзаявил Траоре

Нападающий Ласина Траоре, выступавший в первой половине сезона за ЦСКА на правах аренды, отзаявлен московским клубом из чемпионата России.

Напомним, что ивуариец был арендован «армейцами» у «Монако» до лета 2017 года, однако вторую часть сезона 26-летний футболист, судя по всему, проведет в хихонском «Спортинге».