ЦСКА отзаявил Траоре
Сегодня, 20:08 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий Ласина Траоре, выступавший в первой половине сезона за ЦСКА на правах аренды, отзаявлен московским клубом из чемпионата России.
Напомним, что ивуариец был арендован «армейцами» у «Монако» до лета 2017 года, однако вторую часть сезона 26-летний футболист, судя по всему, проведет в хихонском «Спортинге».
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29 января 2017
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