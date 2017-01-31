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ЦСКА отзаявил Траоре

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, ЦСКА, Траоре Ласина
Сегодня, 20:08 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий Ласина Траоре, выступавший в первой половине сезона за ЦСКА на правах аренды, отзаявлен московским клубом из чемпионата России.

Напомним, что ивуариец был арендован «армейцами» у «Монако» до лета 2017 года, однако вторую часть сезона 26-летний футболист, судя по всему, проведет в хихонском «Спортинге».

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