«Сандерленд» и «Тоттенхэм» счёт не открыли
Матч: Сандерленд0 : 0Тоттенхэм
Сегодня, 00:35 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 23-го тура АПЛ «Сандерленд» сумел не уступить «Тоттенхэму».
Сандерленд, стадион «Стэдиум оф лайт»
«Сандерленд» – «Тоттенхэм» – 0:0
«Сандерленд»: Манноне, Джонс, Манкильо, О'Ши, Коне, Денайе, Ндонг, Ларссон, Родуэлл, Борини (Ханимен 72), Дефо.
Главный тренер: Дэвид Мойес.
«Тоттенхэм»: Ворм, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Роуз (Дэвис 38), Дембеле (Янссен 85), Ваньяма, Алли, Эриксен, Сон (Сиссоко 73), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Родуэлл 33, Манкильо 65.
Судья: Ли Мэйсон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Вчера
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Похвальный оптимизм !!!)))
Вам бы за соседями угнаться, да и Эвертон на пятки наступает)))
Похвальный оптимизм !!!)))
Вам бы за соседями угнаться, да и Эвертон на пятки наступает)))
Но честно, в конце ваши устали. И о дожатии не было речи. Поэтому и ответил.
Я смотрел матч по ESPN.
Там репортажи заканчиваются тогда когда публика практически ушла со стадиона, т.е. после последнего свистка ещё минут 10-15...
Клопп ваш "великий" носился как школьник, обнимался и целовался с фанатами так как будто взял ЛЧ, а не сыграл вничью с Челси на домашнем стадионе.
Бегом на колени молиться на фотографию Кошты.
Он практически сохранил ваш муравейник.