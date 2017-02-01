«Сандерленд» и «Тоттенхэм» счёт не открыли

В поединке 23-го тура АПЛ «Сандерленд» сумел не уступить «Тоттенхэму».

Сандерленд, стадион «Стэдиум оф лайт»

«Сандерленд» – «Тоттенхэм» – 0:0

«Сандерленд»: Манноне, Джонс, Манкильо, О'Ши, Коне, Денайе, Ндонг, Ларссон, Родуэлл, Борини (Ханимен 72), Дефо.

Главный тренер: Дэвид Мойес.

«Тоттенхэм»: Ворм, Уокер, Алдервейрелд, Дайер, Роуз (Дэвис 38), Дембеле (Янссен 85), Ваньяма, Алли, Эриксен, Сон (Сиссоко 73), Кейн.

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Родуэлл 33, Манкильо 65.

Судья: Ли Мэйсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.