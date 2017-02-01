«Алкмар» арендовал вратаря «Ньюкасла» Крула

Вратарь «Ньюкасла» Тим Крул арендован АЗ «Алкмаром» до конца сезона.

В августе прошлого года 28-летний голкипер был отдан в аренду «Аяксу», но из-за травмы Крул не сыграл за голландский клуб ни одной минуты.