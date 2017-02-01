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«Алкмар» арендовал вратаря «Ньюкасла» Крула

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: аренда игроков, АЗ, Ньюкасл, Крул Тим
Сегодня, 01:21 | Источник: ФК АЗ | Фото: Твиттер ФК АЗ | Редакция: Павел Молочный

Вратарь «Ньюкасла» Тим Крул арендован АЗ «Алкмаром» до конца сезона.

В августе прошлого года 28-летний голкипер был отдан в аренду «Аяксу», но из-за травмы Крул не сыграл за голландский клуб ни одной минуты.

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