«Алкмар» арендовал вратаря «Ньюкасла» Крула
Сегодня, 01:21 | Источник: ФК АЗ | Фото: Твиттер ФК АЗ | Редакция: Павел Молочный
Вратарь «Ньюкасла» Тим Крул арендован АЗ «Алкмаром» до конца сезона.
В августе прошлого года 28-летний голкипер был отдан в аренду «Аяксу», но из-за травмы Крул не сыграл за голландский клуб ни одной минуты.
Tim Krul (27) tekent tot het eind van het seizoen bij AZ. Later meer op AZ.nl. #WelkomTim #AZ pic.twitter.com/TKKqdrzJla
— AZ (@AZAlkmaar) 31 января 2017 г.
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