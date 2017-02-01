Клопп: «Нельзя сказать, что мы радуемся ничьей, но „Ливерпуль“ мог и проиграть»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в матче 23-го тура АПЛ:

«Не думаю, что слово „радость“ будет правильным для описания эмоций. Но я горжусь своими парнями. Они показали выдающийся футбол против очень сильной команды. Результата не изменить. Мы могли и проиграть, ведь „Челси“ бил пенальти.

Во втором тайме мы доставили сопернику немало проблем, могли забивать и второй, и третий мячи. Я доволен матчем и атмосферой на нем.

Несмотря на поражения „Ливерпуля“, все не так плохо. Команда очень серьезно подходит ко всем матчам. Так что мы будем делать все, что в наших силах. Посмотрим, где мы будем в конце сезона».