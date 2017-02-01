Матч «Томь» – «Ростов» перенесен в Ростов-на-Дону
Сегодня, 07:03 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Павел Молочный
Матч 18-го тура чемпионата России «Томь» – «Ростов» пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» 3 марта. Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба. О точном времени начала матча станет известно позднее.
Напомним, во вторник в контрольном матче ростовчане добились победы над «Жилиной» (3:0). Полузащитник российского клуба Дмитрий Полоз забил гол ударом скорпиона.
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